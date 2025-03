Ilgiorno.it - Guasto alla condotta, a Rozzano un lago di acqua potabile. Un lampione ostacola la riparazione: “Spreco assurdo”

(Milano) – Und’a causa di un. Un’importante perdita d’stagando un campo da mesi, a causa della rottura di unaidrica. Secondo i residenti della zona, ilsi sarebbe verificato lo scorso novembre. Da allora, l’continua a sgorgare, formando un vero e proprio acquitrino lungo e largo decine di metri in via Buozzi, a Ponte Sesto, nei pressi del confine con Pieve Emanuele. Il problema principale sembra essere la posizione della tubatura danneggiata, che si trova proprio sotto un palo della luce. Un primo intervento del gestore, il Gruppo Cap, non ha avuto successo. Prima di procedere con la, infatti, è necessario spostare il. “È incomprensibile come sia stato possibile che, durante l’instzione dell’illuminazione pubblica, nessuno si sia accorto che stavano posizionando un palo della luce sopra unaidrica”, afferma Tony Bruzon, attivista del gruppo Sentinella del popolo del Sud Milano, che ha segnalato il problema sia al Comune diche agli enti competenti.