Anteprima24.it - Guardia di Finanza, operazione “carnevale sicuro”: sequestrati oltre 95mila articoli non conformi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNei giorni scorsi ladidel Comando Provinciale di Benevento, in occasione dei festeggiamenti del, ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali che pongono in vendita costumi, maschere e altridi vario genere, nell’ambito del piano di intervento per il contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, insicuri, recanti false o fallaci indicazioni di origine, nonché alle forme di abusivismo commerciale organizzato.In particolare, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno rinvenuto presso un centro commerciale della medesima località circa 11.400, tra i quali collane ed orecchini di vario genere, esposti per la vendita in un locale di circa trenta metri quadri, privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.