Guardalà a Sky: «La stagione non è soddisfacente! Ogni volta che la Juve si è trovata davanti a un bivio, la squadra ha fatto questo»

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky, ha espresso le sue considerazioni dopo Juventus-Atalanta. Ecco le sue parole nette e perentorie Il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha parlato nel corso di Sky Calcio Club dopo Juventus-Atalanta. Lo 0-4 in questa partita di Serie A ha prodotto il giudizio che leggiamo di seguito.«Ogni volta che la Juventus si è trovata davanti a un bivio, ha imboccato la strada sbagliata. Tante occasioni sprecate anche per mancanze di idee chiare in certi momenti. Questa stagione non si può rivelare soddisfacente. L'obiettivo minimo degli ottavi in Champions è stato fallito, la Coppa Italia è stata fallita e in campionato, se va bene, arriva tra le prime quattro, lottando fino alla fine».