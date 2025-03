Laspunta.it - Grottaferrata promuove il corso gratuito per assistenti familiari badanti. Si parte il 26 marzo

Leggi su Laspunta.it

Dopo la grandecipazione dello sanno, torna ilperche l’Amministrazione comunale, con l’assessorato alle politiche sociali, ha promosso in collaborazione con l’associazione di volontariato Anteas Roma. Il, della durata di 12 lezioni più un seminario di approfondimento, fornirà aicipanti le conoscenze teoriche e pratiche necessarie a ricoprire lo specifico ruolo di cura e assistenza agli anziani in maniera mirata e qualificata.Il perdi apprendimento fornirà inoltre informazioni di carattere generale sui diritti e doveri del care giver e darà informazioni sulle garanzie a livello legislativo presenti in Italia, che tutelino sia l’assistente familiare, che l’anziano assistito e la sua famiglia. Alla fine del, icipanti riceveranno un attestato di frequenza spendibile per il collocamento lavorativo e grazie al quale sarà possibile iscriversi a un Elenco di Operatori fornito all’Ente preposto.