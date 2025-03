Lapresse.it - Groenlandia, domani le elezioni sull’isola nel mirino di Trump

Leggi su Lapresse.it

Tra le preoccupazioni per le ingerenze degli Stati Uniti e la richiesta che i cittadini possano decidere il proprio futuro, si tengono, martedì 11 marzo, leparlamentari anticipate convocate dal primo ministro della. L’aumento delle tensioni internazionali, il riscaldamento globale e i cambiamenti nell’economia hanno messo l’isola dell’estremo nord dell’oceano Atlantico al centro del dibattito sul commercio e sulla sicurezza mondiali.Il presidente Usa Donaldcontinua a ribadire la volontà di controllarne il territorio, appartenente alla Danimarca e ricco di risorse minerarie. Anche per questo da settimane i media si stanno interessando allae alle sue, che rischiano di diventare le più importanti della storia dell’isola.in– photogallery del paeseCome funzionano leinL’Inatsisartut, il parlamento groenlandese, è composto da appena 31 deputati, eletti per quattro anni con sistema proporzionale.