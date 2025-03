Lapresse.it - Grecia, foca monaca mediterranea curata e rilasciata in mare

Leggi su Lapresse.it

Si chiama Konstantina ed è una. Due mesi fa è stata trovata orfana e in difficoltà sulle rocce al largo della costa dellameridionale. Soccorsa e salvata, è statadagli specialisti del MOm, la Società ellenica per lo studio e la protezione della, un’organizzazione ambientale non governativa greca senza scopo di lucro. Konstantina è stata accudita fino alla sua guarigione e poiin. Il MOm ha curato finora decine di foche monache mediterranee, un raro mammifero marino la cui popolazione si è ridotta così drasticamente che, a un certo punto, ha rischiato l’estinzione. Foche come Konstantina stanno vivendo un notevole ritorno, grazie agli sforzi di conservazione. Quasi la metà della sua attuale popolazione mondiale stimata di 800 individui vive nelle acque greche, dove le grotte marine offrono riparo alle femmine per allevare i loro piccoli.