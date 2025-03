Metropolitanmagazine.it - Grave lutto per Gino Paoli: suo figlio Giovanni è morto per un infarto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

del cantautore, èquesta mattina, stroncato da un. L’uomo, sessant’anni, si trovava presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano; l’annuncio è stato dato all’Ansa dalla sua famiglia. Nato a Genova il 13 luglio 1964 dal matrimonio tra il musicista e Anna Maria Fabbri,aveva iniziato da giovane a lavorare nel mondo dello spettacolo, suonando nella band che accompagnava nei live suo padre.In seguito, aveva scelto la carriera giornalistica, scrivendo prima per Sorrisi e canzoni e poi come redattore ordinario per la rivista Chi, diretto da Silvana Giacobini. Successivamente, era diventato caporedattore di Novella 2000, fino a diventarne vice direttore. Attualmente era era il direttore di Dillinger News, la testata lanciata da Fabrizio Corona.