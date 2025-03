Tvzap.it - Grave lutto per Gino Paoli, il triste annuncio in famiglia

Si è spento Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino Paoli. Aveva 60 anni. L'uomo è morto venerdì presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito da un infarto. Lo comunica all'«Ansa» la famiglia. Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore genovese Gino Paoli è morto venerdì scorso all'età di 60 anni. Lo ha fatto sapere la famiglia del cantautore che all'Ansa ha dichiarato che l'uomo è scomparso "presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto".