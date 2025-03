Lanazione.it - Grave incidente a Firenze, scontro tra scooter e auto: donna in codice rosso

, 10 marzo 2025 –stradale stamani a. Si è verificato alle 09 di oggi, lunedì 10 marzo, in piazzale Donatello. In base alle prime informazioni unosi è scontrato con un’. È successo tra via degli Artisti e piazzale Donatello. Ad avere la peggio unadi 48 anni. Sul posto sono intervenuti il prima possibile gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. La, che ha ricevuto i primi soccorsi, è stata poi portata d’urgenza, in, in ospedale. Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Careggi. Al momento non è chiara la dinamica e gli agenti, dopo i primi rilievi, stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti.