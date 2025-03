Lanazione.it - Grande prestazione al Palasprint Tarros Spezia affonda il Collegno

9873 (22-13, 52-25, 74-47): Pettinaroli 3, Manto 3, Ramirez 13, Beghè 1, Gogishvili 4, Merlo 15, Loschi 25, Morciano 20, Steffanini, Tedeschi 2, Dias 12. All. Mori. (TL 19/32, T2 26/44, T3 9/30) BASKET: Obase 15, Bossola 5, Milone 6, Castellino 8, Tarditi 4, Fracasso, Obakhavbaye 7, Grillo 5, Lo Buono 2, De Bartolomeo 21. All. Comazzi. (TL 12/18, T2 20/43, T3 7/30) Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Stefano Vozzella di Genova. LA– Tutto facile per lache passeggia agevolmente supiù di quanto dica il gap finale. Una gara senza storia per 40’ in cui i piemontesi resistono solo per i primi 10. E’ una serata in cui lalitiga col canestro dalla lunetta ma nonostante questo non ha difficoltà ad accelerare fin da subito grazie a Loschi: l’ex Pielle Livorno nei primi 5’ di gara segna 12 dei 14 punti di squadra.