Superguidatv.it - Grande Fratello, Zeudi tra Javier e Helena: “sei un talento di contraddizione e falsità” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

divisi da? Un aereo che vola sui cieli della casa delmette nuovamente in crisi la modella brasiliana. Cosa è successo?: il triangolo ritorna alDurante la settimana un aereo dedicato afa scoppiare la gelosia di. In puntata la modella brasiliana commenta: “sono sorpresa dal commento diall’aereo” con l’ex Miss Italia che replica “ci sono persone che ci seguono h24 e posso soltanto ringraziarli“.è senza parole: “sono scioccata, pensavo che siachenon dovrebbero nemmeno ringraziare un aereo del genere”.Ma non finisce qui, visto chein confessionale ha ammesso che senon si fosse messo conci avrebbe provato ad un rapporto.commenta le parole della ex Miss Italia: “sono felicissimo che le cose sono andate così”.