Latuafonte.com - Grande Fratello Vip sondaggi ultima ora 3° finalista: percentuali

Chi sarà il terzodeltra Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando? Questi concorrenti si stanno sfidando al televoto per approdare in finale e raggiungere Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Manca poco ormai all’puntata, fissata per il 31 marzo 2025. Dunque, ormai i giochi sono fatti, le alleanze anche. I gruppi di fan sono pronti a tutto pur di portare in finale i propri beniamini, nella speranza che i risultati questa volta corrispondano a ciò che il pubblico vorrebbe. Vediamo cosa dicono i. Ne abbiamo aperto uno, a fine articolo.o televoto: aggiornamentiAGGIORNAMENTOORA OGGI 10 marzo 2025: chi sarà la terzadel GF Vip? Nei trea confronto vediamo in lotta Shaila, Stefania e Zeudi.