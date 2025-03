Superguidatv.it - Grande Fratello, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 10 marzo 2025. Nomination, eliminati e sondaggi

10, torna ildi Alfonso Signorini in prima serata su5. Confermata la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, mentre a Rebecca Staffelli è affidato il compito di dare voce al sentiment dei social. Analizziamo tutte lepuntata di questa sera.su5, latrentottesima puntata del 10Questa sera,10, dalle ore 21.34, torna il2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su5. A poche settimane dalla finale annunciata per31il gioco comincia a farsi più duro per i concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà da settembre.durante la lungascopriremo il nome del terzo finalista di questa edizione: a sceglierlo sarà ancora una volta il pubblico chiamato a votare tra Chiara, Stefania, Shaila, Zeudi e Mariavittoria.