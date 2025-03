Tvzap.it - “Grande Fratello”, Pamela Petrarolo sgancia la bomba su MariaVittoria e scatena il caos

News TV. Le relazioni nate all’interno della Casa delcontinuano a far discutere, soprattutto con l’avvicinarsi della finale. Tra le coppie più seguite dal pubblico c’è quella formata dae Tommaso, il cui rapporto è stato recentemente messo in discussione da un’ex concorrente del reality,. Le dichiarazioni della ex Non è la Rai hanno sollevato un acceso dibattito tra i fan e hannoto la reazione del pubblico.Leggi anche: “”, la scoperta su Giglio in cucinaLeggi anche: “”, la confessione di Lorenzo su Zeudi spiazza il pubblicolasuOspite del programma radiofonico Non succederà più,ha espresso la sua opinione sulle coppie nate all’interno dele sulle loro possibilità di durare anche fuori dalla Casa.