Comingsoon.it - Grande Fratello, Pamela Petrarolo scatena le polemiche:" A Mariavittoria non frega niente di Tommaso"

Leggi su Comingsoon.it

L'ex Ragazza di Non è La Rai,, che ha lasciato volontariamente la Casa delil 10 febbraio scorso, è stata intervistata nel programma radiofonico "Non succederà più" in onda su Radio Radio, tornando a parlare della sua lunga avventura nel reality show.