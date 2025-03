Movieplayer.it - Grande Fratello: "Lorenzo tira pugni a porte e muri", la denuncia di Stefania e Jessica. Pronta la squalifica?

Leggi su Movieplayer.it

Nella notte, nella casa del, ancoradiSpolverato aOrlando eMorlacchi stanche, il pubblico invoca la. Si mette male perSpolverato? Il primo finalista del, dopo aver sferrato nuovamentee calci anella notte, rischia laquesta volta? Questo è quello che buona parte del pubblico ormai si augura, in barba ai fan degli "Shailenzo" che continuano a invocare l'impunità. Cosa è successo nella notte: il racconto diNemmeno 10 giorni faSpolverato si era reso protagonista di una scena simile a quella che stiamo per raccontarvi durante una lite con Shaila Gatta, che proprio in seguito a quanto accaduto aveva deciso di prendere .