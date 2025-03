Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato squalificato stasera in diretta? Gravi episodi nella notte

Da settimane il comportamento dialè sotto i riflettori. Il concorrente ha più volte superato il limite e anche la Rai ha affrontato il caso, sottolineando latà delle sue azioni. Nelle ultime ore, la giornalista Grazia Sambruna ha lanciato un’indiscrezione su X:puntata dipotrebbe arrivare la squalifica. Tuttavia, la stessa giornalista ha ammesso di non crederci più, visti i numerosi precedenti in cuiè stato graziato dagli autori., puntata 10 Marzo 2025: confermata la squalifica di?Sui social si moltiplicano le richieste di eliminazione, ma anche le teorie che lo difendono. Sambruna ha scritto su X: “Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica didomani sera in. Le riporto, ma sinceramente oramai sono io la prima a non crederci nemmeno più, stanca, esasperata, disillusa, piena rasa”.