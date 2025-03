Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della trentottesima puntata: l’elezione della terza finalista e una sorpresa per Lorenzo

Leggi su Isaechia.it

Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini che vede la presenza in studio anche di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta dei social.La finale si avvicina e nella diretta di questa sera verrà eletta ladel reality, inoltre una dolcescalderà il cuore diSpolverato. Anche Chiara Cainelli riceverà un regalo inaspettato: una visita da parte del gemello Stefano, con la quale ha un legame molto profondo. Ecco tutte letratte dal comunicato ufficiale Mediaset:Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi sarà la prossimatra Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi?è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza.