Isaechia.it - Grande Fratello, il Codacons presenta un esposto per chiedere la chiusura del programma: “Violenza e irregolarità nel televoto”

Stasera andrà in onda una nuova puntata del, e tra le varie cose ci sarà anche una sorpresa per Lorenzo Spolverato. Proprio quest’ultimo, insieme ad altri partecipanti, pare sia al centro di undelche, dopo numerose segnalazioni per episodi violenti e comportamenti poco consoni nella casa, ha deciso dire unformale contro il reality condotto da Alfonso Signorini.L’, inoltre, menzionerebbe il tentativo di Helena Prestes di aggredire Jessica Morlacchi con un bollitore e le minacce che Eleonora Cecere ha rivolto a Jessica. Nello specifico, ilchiede all’Agcom di “avviare con cortese sollecitudine un’istruttoria e adottare provvedimenti urgenti volti alladel”.Il, quindi, con questochiede ladele cita, a tal proposito, l’articolo 37 del Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi che vieta contenuti violenti in televisione, specialmente a tutela dei minori.