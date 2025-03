Superguidatv.it - Grande Fratello, confronto tra Zeudi, Chiara, Mariavittoria e Jessica | Video Mediaset

Le donne della casa delsono sempre più in conflitto tra loro:Di Palma,Cainelli,Minghetti eMorlacchi sono chiamate in super led per un faccia a faccia.controAlè tempo di scontro etra. “Diciamo che questa sera, invece, di parlarvi alle spalle avrete modo di parlarvi in faccia” – precisa Alfonso Signorini invitando le quattro concorrenti a raggiungere la superled.La prima a parlare èche si confronta con: “non c’è niente da invidiare o da essere gelosa, visto che sono innamorata di un’altra persona e non credo di essermi messo in mezzo ad una coppia. Non capisco perchè tu debba dire alle spalle ‘non la sopporto più”.