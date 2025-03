361magazine.com - Grande Fratello, colpo di scena in diretta: lacrime, verdetti e una rivelazione che cambierà tutto

Finale a un passo, ma per Lorenzo Spolverato si parla di squalifica immediata e decisioni choc potrebbero ribaltarenella CasaNuova puntata ad alta tensione per il, in onda lunedì 10 marzo in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, guiderà una serata ricca di emozioni e colpi di, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà le reazioni del pubblico.Il verdetto del televoto è nell’aria: Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi si contendono un posto in finale. Chi la spunterà? Intanto, Lorenzo sta attraversando un momento difficile e si parla di una possibile squalifica immediata. La produzione ha deciso di intervenire e sua madre entrerà nella Casa per affrontare la situazione, ma il rischio di undiinaspettato è sempre dietro l’angolo.