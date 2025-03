Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi sarà la terza finalista: il nome clamoroso

News Tv. Nell'ultima puntata del, in onda lo scorso giovedì 6 marzo 2025, su Canale 5, sono finite al televoto cinque concorrenti. Durante la puntata di stasera, le donzelle del reality scopriranno in realtà che il televoto serve per decretare ladel: cosa dicono i sondaggi? Ildella concorrente più votata è. Come sono andate le nominationDurante la scorsa puntata del reality show i concorrenti, come sempre, sono arrivati a fare le nomination. Tommaso ha deciso di mandare Zeudi al televoto, sentendosi infastidito da quanto accaduto in puntata.