Grande Fratello chi è uscito ieri sera lunedì 10 marzo 2025? | Video Mediaset

Grande Fratello, chi è uscito ieri sera lunedì 10 marzo 2025?

, chi è10? Durante la trentasettesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti?Chi è stato eliminato al? Puntata del 10Alè arrivato il momento di scoprire il primo verdetto del televoto. “Ricordo che le nostre cinque inquilini pensano di correre per l’eliminazione, ma tra loro c’è una finalista” precisa Alfonso Signorini che è pronto a comunicare ai concorrenti il primo verdetto anche se i concorrenti sono convinti si tratti di una nomination per l’eliminazione.“Il pubblico ha deciso che tra Zeudi, Chiara, Stefania e Mariavittoria l’avventura può continuare per Chiara” – dice Signorini.