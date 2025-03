Movieplayer.it - Grande Fratello, anticipazioni del 10 marzo: una concorrente diventa finalista, sorprese per Lorenzo e Chiara

Leggi su Movieplayer.it

Nella trentottesima puntata del reality show di Canale 5 una delle concorrenti in nomination sarà la terzadel programma: ecco cosa succederà stasera. Questa sera, 10, iltorna su Canale 5 con una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il televoto decreterà la terzadel reality tra le cinque concorrenti in nomination, mentre perSpolverato, nonostante le voci circolate sui social, non ci sarà alcuna squalifica. Al contrario, il modello milanese riceverà una gradita sorpresa. Un nuovo appuntamento con il reality show A guidare la serata sarà ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte ad analizzare le dinamiche più accese della settimana. Rebecca Staffelli, invece, aggiornerà il pubblico .