Grande Fratello 18: stasera la scelta della terza finalista

Anticipazioni trentottesima puntata di lunedì 10 marzo 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la trentottesima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Al centroserata il verdetto del televoto che stabilirà chi sarà latra Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi.Non mancheranno, come in ogni puntata, le sorprese. Lorenzo, che anziché ricevere provvedimenti per il suo discutibile atteggiamento all’internoCasa, avrà la visitamadre. Un familiare anche per Chiara, che potrà rivedere il suogemello.Infine, la consueta tornata di nomination.18:laDavide Maggio.