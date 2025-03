Lettera43.it - Gran Bretagna, collisione tra una petroliera Usa e una nave cargo portoghese

Un incidente ha coinvolto laamericana Stena Immaculate e unaal largo delle coste britanniche, nel Mare del Nord. Secondo quanto riportato dalla Bbc, sulla base delle informazioni fornite dalla Guardia Costiera, l’impatto ha provocato un incendio a bordo della, battente bandiera statunitense. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla città portuale inglese di Hull, con l’impiego di un elicottero decollato da Humberside e diverse imbarcazioni provenienti da Skegness, Bridlington, Mapplethorpe e Cleethorpes, oltre che dallo stesso capoluogo.BREAKING: “Foul Play” isn’t being ruled out by the White House after U.S. oil tanker, Stena Immaculate is hit by Portugueseship, Solong, while anchored off the coast of East Yorkshire, England.This “oil tanker provides essential capacity to the Department of Defense.