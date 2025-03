Quotidiano.net - Governo Starmer: Videocall della coalizione per la pace in Ucraina

Ilbritannico di Keirha annunciato per sabato una nuova riunione - questa volta in video - fra i leadercosiddetta 'dei volenterosi', ossia di quei Paesi disposti a contribuire in varia forma a garantire laindopo un eventuale accordo di cessazione delle ostilità con la Russia. Lo ha reso noto oggi Downing Street. Laseguirà le riunioni in presenza fra vertici militari e ministriDifesa promosse in parallelo a Parigi dal presidente Emmanuel Macron a partire da domani.