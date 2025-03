Lettera43.it - Gotham Tv Awards, cosa sapere sul premio destinato alle serie televisive

Annunciata la seconda edizione deiTv, la sezione per la televisione nata dai più celebri premi per il cinema indipendente. La cerimonia di premiazione è in programma lunedì 2 giugno a New York, mentre le nomination saranno annunciate il 29 aprile sul sito ufficiale. La location non è ancora stata ufficializzata ma, qualora dovesse rimanere invariata, sarà il Cipriani Wall Street della Grande Mela. «Per la seconda edizione annuale deiTelevision, siamo entusiasti di continuare a costruire sull’incredibile successo dell’evento inaugurale dell’anno scorso», ha spiegato Jeffrey Sharp, direttore esecutivo delFilm & Media Institute. «La risposta dell’industria e del pubblico è stata travolgente: non vediamo l’ora di onorare ancora piùe performance innovative nel 2025».