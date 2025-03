Lettera43.it - Gotham Tv Awards, chi ha vinto la prima edizione del 2024

Il 4 giugnosi è tenuta al Cipriani Wall Street di New York l’inaugurale deiTv, versione per le serie televisive dei più celebri riconoscimenti per il cinema indipendente. Per 10 anni inseriti nella stessa cerimonia di premiazione, hanno debuttato con più categorie tra cui le migliori rivelazioni dell’anno fra drama, comedy e produzione limitata. Quanto ai vincitori, hanno trionfato rispettivamente, Mr. & Mrs. Smith, Colin from Accounts e Baby Reindeer.Tv, vincitori e nominati delladelIl cast di Baby Reindeer aiTv(Getty Images).«È strano che uno show così incasinato abbia toccato così tante persone», ha detto dal palco Richard Gadd, creatore e protagonista di Baby Reindeer, nel ritirare ilTv Award per la miglior serie limitata.