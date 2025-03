Lettera43.it - Gotham Tv Awards 2025, quando e dove si terrà la cerimonia

Leggi su Lettera43.it

Dopo il successo della prima edizione, torneranno anche per ilTv. Nati dai più celebri riconoscimenti per il cinema indipendente, premiano le migliori serie tivù dell’anno fra drama, comiche e limitate. Laè in programma lunedì 2 giugno a New York: è probabile che la location, ancora non ufficiale, rimanga il Cipriani Wall Street. Le iscrizioni chiuderanno il 24 marzo, cui seguirà una votazione da parte della commissione e infine l’annuncio delle nomination. Nel 2024 hanno trionfato Baby Reindeer per le miniserie, Mr. & Mrs. Smith per i drama e Colin From Accounts per quanto riguarda le produzioni comiche.Tv, le novità per la seconda edizione dei premiJerrod Carmichael ai2024 (Getty Images).Per 10 anni, durante laprincipale che si tiene di solito dopo il giorno del Ringraziamento, ihanno dedicato una sezione ai premi per il piccolo schermo con poche categorie.