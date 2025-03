Oasport.it - Golf, Vilips conquista il Puerto Rico Open. Crollo di Manassero nel round decisivo

Leggi su Oasport.it

isti del PGA Tour archiviano il weekend con la chiusura del(montepremi 4 milioni di dollari). L’alternate event, disputato nello stesso fine settimana dell’Arnold Palmer Invitational, sorride a Karl. L’australiano conserva la vetta della classifica chiudendo con lo score complessivo di -26 (262 colpi) dopo un superboconclusivo da -8.Per l’oceanico tre lunghezze di margine sull’arrembante danese Rasmus Neergaard-Petersen, capace di siglare un roboante -9 cullando per diversi minuti anche il sogno di vittoria. Terza posizione con il punteggio di -21 per l’americano Joseph Bramlett. -19 e quarta posizione per lo statunitense Steven Fisk ed il sudafricano Kieron van Wyk. Quest’ultimo, non ancora passato al professionismo, completa la splendida settimana ad un passo dal podio.