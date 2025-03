Sport.quotidiano.net - Gol annullato ai gardesani. Lecco e FeralpiSalò si accontentano di un punto a testa

non si fanno male, prolungano la loro serie positiva e conquistano un altroutile per centrare i rispettivi obiettivi. E alla fine lo 0-0 è il risultato più giusto per quel che si è visto nei 90’ di gioco, con lavicina al gol al 62’ con una super rovesciata di Crespi,per un (dubbio) fallo di mano dello stesso attaccante in occasione del controllo, evicinissimo al gol al 73’ con Sipos che controlla bene in area e di sinistro spedisce la sfera sul palo. L’incontro è iniziato con gli ospiti, pur privi dei tre attaccanti titolari, in avanti e al 9’ Furlan è bravo sulla spizzata di Cabianca dopo una punizione di Di Molfetta. Dopo un tiro di Frigerio bloccato da Lovato è laa farsi pericolosa al 18’ con il tiro di Crespi che trova sulla sua strada un ottimo Furlan.