Ilfattoquotidiano.it - “Gli scontrini? Mentre tutti li buttano, io li conservo e li controllo. In media vinco premi per 1.500 euro all’anno e quest’anno sogno una crociera”: la storia di Pino Montinaro

, 54 anni, leccese doc, ha trasformato la raccolta diin una vera e propria passione che per molti potrebbe sembrare inusuale, ma che si è rivelata un metodo vincente. E no, non c’è nessun sotterfugio. Ogni acquisto, infatti, per lui è un’opportunità per portare a casa uno, e da 35 anni questa strategia lo ha ripagato più volte. Non si accontenta di essere un semplice partecipante ai concorsi, ma è diventato un maestro nell’arte di “studiare” i regolamenti e un esperto nell’individuare occasioni che molti altri non notano. Il risultato finale? Un’impressionante collezione di: da elettrodomestici e cellulari, a viaggi e gadget, il tutto senza spendere un centesimo in più rispetto a quanto necessario per l’acquisto., che lavora come portiere del Tribunale di Lecce e giornalista sportivo, ha esordito così durante l’intervista al Corriere della Sera: “Tutto è iniziato per caso.