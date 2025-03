Anteprima24.it - Gli rapinano il Rolex e poi lo feriscono con una coltellata

Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per la segnalazione di una persona ferita da arma bianca: secondo una prima sommaria ricostruzione poco prima un 40enne napoletano incensurato mentre stava passeggiando su corso Umberto I sarebbe stato avvicinato da due persone. I malviventi, in sella a uno scooter e armati di pistola, si sarebbero fatti consegnare dalla vittima unche aveva al polso e soldi in contanti. I rapinatori, prima di allontanarsi, avrebbero colpito il 40enne con un fendente alla guancia destra. Per la vittima 5 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda. L'articolo Gliile poi locon unaproviene da Anteprima24.