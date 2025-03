Glieroidelcalcio.com - Gli auguri del Torino a Luciano Zecchini ed Anton Polster

Buon compleanno aedIl 10 marzo festeggiano gli anni due giocatori che hanno fatto parte della storia del. E’ il compleanno died. Il primo ha giocato per quattro anni con la maglia granata vincendo anche una Coppa Italia nel primo anno. Il secondo, solo un anno ma in 40 presenze ha realizzato 14 reti. Questo il messaggio della società piemontese:“.compie oggi 76 anni. Ex calciatore granata, ha vestito la maglia del Toro per quattro stagioni, dal 1970 al 1974, vincendo anche la coppa Italia nella sua annata d’esordio. Per lui in totale 119 presenze sotto la Mole., detto Toni, compie oggi 61 anni. Ex centravanti austriaco, ha giocato per una stagione nel, nel 1987-’88.