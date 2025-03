Gli altri non hanno visto Grande Fratello Giglio beccato così in cucina | pubblico disgustato

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Se glisapessero”. Molti fan delstanando disgustati una clip diventata virale sui social network. Si tratta di un nuovo episodio in cui i concorrenti del reality vengono accusati daldi non conoscere le regole della buona educazione, se non addirittura le basilari norme igieniche.Non è la prima volta che i telespettatori rimangono scandalizzati dalla scarsa pulizia all’interno della casa: sigarette gettate ovunque e concorrenti che, invece di darsi da fare, trascorrono le giornate tra il giardino e la camera da letto. Ilha più volte rimproverato quasi tutti i partecipanti, e stavolta a finire nel mirino delle critiche è stato.Leggi anche: “Devo dirvi di Zeudi”., lei si allontana un attimo e Lorenzo lo confessa al suo clan“Glinon”.