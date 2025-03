Lanazione.it - Gli aiuti per le famiglie: scuola, affitti, lavoro e figli. Ecco le scadenze per i bonus

Leggi su Lanazione.it

Fondo di garanzia per i mutui degli under 35 che desiderano acquistare casa. Carta della cultura da 500 euro per i diciottenni: domande entro il 30 giugno