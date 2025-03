Monzatoday.it - Giussano, il nuovo mezzo della protezione civile per le emergenze idrauliche e idrogeologiche

Leggi su Monzatoday.it

Il gruppocomunale si avvale di unattrezzato per far fronte ad, dopo il ritiro di unormai vecchio. Ilveicolo è già operativo integrato con le risorse già disponibili in caso di necessità. I fondi per.