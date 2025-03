Giuseppe Conte M5s | Così l’Ue rischia di portarci in guerra con il suo piano di riarmo

Leggi su Open.online

L’Unione Europeadiincon il suodi. Mentre Matteo Salvini è un pacifista di comodo. E i paesi europei che diventano bellicisti fanno orrore. Nell’intervista che rilascia oggi ad Adriana Logroscino per il Corriere della Sera il presidente del Movimento 5 Stellespiega la sua opposizione a ReArm Europe. «Ciò che serve è una efficiente difesa comune europea e non riarmare i singoli Stati.si finisce per arricchire le lobby delle armi senza migliorare la nostra sicurezza. IlReArmdi portare l’Europa in, Ursula von der Leyen si sta assumendo una grave responsabilità, peraltro evitando il voto del Parlamento europeo. Per questo domani tutto il M5S sarà davanti a quella assemblea per dire forte il suo no. Un’Europa bellicista ci fa orrore», annuncia.