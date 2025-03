Biccy.it - Giurati del serale di Amici, spunta un nuovo nome fortissimo

In questo periodo esatto un anno fa sapevamo già i nomi dei tredeldidi Maria, adesso invece brancoliamo tra rumor, sussurri e conferme a metà. Dopo settimane di voci, lo scorso weekend il Corriere della Sera ha rivelato che nell’ultima fase di questa edizione dipotrebbe approdare Amadeus, che tornerà anche sul Nove con due nuovi programmi, Starstruck e Raid The Cage.Ideldi24, ci sarà anche Fedez?Ieri Fedez è stato ospite di Maria De Filippi ade ha giudicato le esibizioni dei ragazzi. L’agenzia di stampa Adnkronos ha parlato della possibilità che il rapper di Battito diventi anche uno deideldel talent mariano.“Dopo la presenza di Fedez ieri pomeriggio in veste di giudice nella puntata domenicale di ‘’, impazzano i rumors su un possibile ingaggio del rapper, tornato prepotentemente sulla scena musicale con la partecipazione a Sanremo, come giudice della fasedel programma di Maria De Filippi.