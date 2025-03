Terzotemponapoli.com - Giuntoli, troppi errori e presunzione…

Tmw critica: “A gennaio quasi 40mln per due scommesse”Piovono critiche sulla Juventus, daa Thiago Motta fino ai calciatori, dopo la brutta figura allo Stadium con l’Atalanta. Nel mirino anche il mercato di gennaio, come si legge su Tuttomercatoweb.com: “Più in generale però non si può non notare come il mercato di gennaio non abbia aiutato troppo la Juventus..almeno non nel caso dei due giocatori più pagati, gli unici acquistati a titolo definitivo da“.il terzino portoghese Alberto Costa e il centrale di difesa di nazionalità inglese Lloyd Kelly. Due calciatori che non hanno lasciato il segno, se non nelle casse del club, visto che sono costati quasi 40 milioni di euro a.”Entrambi potrebbero essere presi a esempi in carne e ossa di ciò che non va nella Juventus.