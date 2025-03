Giuntoli inarrestabile | Osimhen più Tonali nasce la Juve da Champions

Leggi su Sportface.it

Cristianoè pronto a prendersi la scena della prossima sessione di mercato: l’ex Napoli ha un piano molto ambizioso per il futuro dellantus. Cristianosi è già messo all’opera per rilanciare le ambizioni dellantus in vista della prossima finestra di calciomercato. Dopo la massiccia rivoluzione attuata nell’ultimo anno, il dirigente bianconero adesso punta a rinforzare la rosa con almeno un colpo per reparto. Nell’ultima finestra di mercato invernale, l’ex direttore sportivo del Napoli ha cercato di mettere qualche alzare il livello della squadra, garantendo a Thiago Motta: Alberto Costa, Kelly, Veiga e Kolo Muani. Sono stati tre, invece, gli addi: Danilo, Arthur e Fagioli. Mentre Thiago Motta lavora sul campo, con l’obiettivo di centrare il piazzamento nei primi quattro posti,ha già iniziato a buttare giù un piano ben dettagliato per l’estate, che vede nomi comenel mirino della Vecchia Signora.