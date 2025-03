Calciomercato.it - Giuntoli in ansia, c’è un caso spinoso: senza Champions salta tutto | CM.IT

Il quarto posto rappresenta un traguardo fondamentale anche in ottica mercato. Le priorità per l’attacco del Football directorChi ha parlato conce lo descrive a dir poco preoccupato. Per non dire in, perché il rischio che corre la Juve è quello di non qualificarsi alla prossimaLeague. Un obiettivo indispensabile per dare seguito al piano di rilancio, economico ancor prima che tecnico.in, c’è un(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta non è stato ancora delscaricato, ma altri pesanti passi falsi potrebbero costringerea sconfessare prima della fine della stagione quella che è stata una sua scelta, quella su cui ha messo la faccia.Per il ruolo di eventuale traghettatore ha preso consistenza il nome dell’ex Tudor.