Giuliacci mette in guardia: "Pioggia e...". Le regioni sotto scacco

Tutto come previsto: l'Italia si prepara a vivere una settimana all'insegna del maltempo, con una serie di perturbazioni che porteranno piogge diffuse e temporali in molte. Il colonnello Marionelle sue previsioni meteo spiega come annunciato nei giorni scorsi, martedì 11 marzo sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del Paese, con piogge che interesseranno sia il Nord che il Centro-Sud. La perturbazione in allontanamento porterà ancora qualcheresidua al mattino sullemeridionali, si legge su Meteo, con la possibilità di qualche temporale. Nel resto d'Italia, invece, si faranno sentire gli effetti della nuova fase di maltempo in arrivo. Come si evolve la giornata? Dal pomeriggio "tornerà lasu gran parte del Nordovest, accompagnata da nevicate che imbiancheranno le zone alpine, senza però scendere fino a bassa quota": Col passare delle ore il meteo andrà peggiorando.