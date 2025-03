Tutto.tv - Giulia Vacca sospesa da Uomini e Donne: la dama svela cosa è successo

Leggi su Tutto.tv

In tanti si saranno resi conto che nelle ultime puntate dinon è più presente. La, che faceva parte del programma già lo scorso anno, per poi essere richiamata quest’anno. Ebbene, nel corso di un’intervista la donna ha raccontato chetra lei e la redazione.il motivo per cui non fa più parte dinon fa più parte dida un po’ di puntate. La sua sparizione è stata alquanto improvvisa,che ha generato non poche perplessità nei telespettatori. A raccontare quanto accaduto è stata la diretta interessata durante un’intervista rilasciata per Lollo Magazine. La donna hato di essere stata ricontattata dalla redazione, per questo motivo è tornata a UeD.