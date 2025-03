Ilgiorno.it - Giubileo 2025, guida completa ai 16 pellegrinaggi sul Cammino di Sant'Agostino

Leggi su Ilgiorno.it

Prenderà il via domenica 23 Marzoil primo dei 16promossi daldiin occasione del. I percorsi si snoderanno attraverso le chiese giubilari delle Arcidiocesi di Milano e di Pavia, quindi in gran parte in Lombardia, con due tappe previste anche a Genova, dove si conclude ilagostiniano e, ovviamente, a Roma, fulcro dell'esperienza giubilare. In totale si tratta di 260 km di, da percorrere tra marzo e novembre secondo un preciso calendario. I pellegrini avranno l'occasione di visitare le Chiese giubilari, compiendo gesti simbolici di devozione come l'adorazione eucaristica, la preghiera davanti al crocifisso e atti di carità. Inoltre, sono previsti due giorni suldia Monica, un percorso madre che collega Ostia Antica alla Basilica romana che ospita le reliquie dellaa, concludendo infine alla Basilica di San Pietro a Roma, meta finale di questo speciale Annoo.