Tg24.sky.it - Giovanni Toti indagato per truffa ai danni dello Stato

Leggi su Tg24.sky.it

L'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e l'ex governatore della Liguriasono indagati perai. L’accusa riguarderebbe un contratto, prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici a Davide Marselli gestorestabilimento balneare San Marco di Ameglia. Secondo quanto riporta il Secolo XIX on line, per l'accusa i due frequenterebbero il lido gratuitamente. Il fascicolo eraaperto a La Spezia in concomitanza con l'inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l'allora presidente della Regione per corruzione.