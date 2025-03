Dilei.it - Giovanni Paoli, che lavoro faceva il figlio di Gino

Un cognome importante e un talento straordinario, ma lontano dalla musica.ha costruito la sua carriera nel giornalismo, senza mai lasciarsi schiacciare dall’ombra del padre, il celebre cantautore.Era un uomo di cultura, un professionista ironico e brillante, con una passione per la scrittura e un amore profondo per la musica, ereditato dalla sua famiglia ma trasformato in un rapporto intimo e personale. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato, sia nel mondo dell’editoria che nella sua vita privata.: l’inizio nel giornalismo e il legame con la musicaNato a Genova nel 1964,eradie della sua prima moglie, Anna Fabbri. Cresciuto in un contesto familiare carico di fascino artistico, aveva respirato musica fin dall’infanzia.