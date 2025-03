Juventusnews24.com - Giovanni Albanese lo rivela su Thiago Motta: sul suo futuro ci si esprimerà alla fine di questo torneo! La indiscrezione – VIDEO

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha chiarito ildi, che verrà valutato al termine di questa competizioneNell’immediato post partita di Juve Atalanta,ha parlato deldiai microfoni di Sportitalia. Ecco cos’ha detto durante la diretta di CalcioWeekend. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitaliaofficial)PAROLE – «Nessuna valutazione suinmomento. Ciò vuol dire che oggi il club Juventus non intende mettere in discussione l’allenatore per questa sconfitta, ma rimane fedelilinea che vi abbiamo raccontato in queste ultime settimane e che si peggiora ancora di piùluce dirisultato. La Juve farà un bilancio al termine dicampionato.