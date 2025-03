Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre, turno amaro per Pedriali. Primavera al tappeto a Vercelli

Non la miglior giornata per labiancazzurra, che sul campo della Properde 3-0. Le prime due reti dei padroni di casa hanno punito gli errori in fase di impostazione dei ragazzi di mister, consentendo così a Bordoni di siglare la doppietta personale. Nella ripresa, con la Spal votata interamente all’attacco alla ricerca del gol che potesse dimezzare lo svantaggio, è arrivata la terza rete della Pro: questa volta è stato Pregnolato a finalizzare il contropiede della squadra piemontese. Appuntamento a sabato prossimo quando al “G. B. Fabbri” arriverà il Venezia: una sfida per provare a rifarsi per i giovani biancazzurri. Marcatori: 18’ e 47’ Bordoni, 58’ Pregnolato Pro: Rosin, Iuliano, Crepaldi, D’alessandro, Tarantola (65’ Matella), Malaj (85’ Bagarotti), Bordoni, Pregnolato, Fofana, Armocida (65’ Iaria), Foti (65’ Sow).